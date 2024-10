Liam Payne, soccorsi e forze dell’ordine all’hotel dove è morto l’ex membro degli One Direction (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vigili del fuoco e forze dell’ordine davanti all’hotel di Buenos Aires dove il cantante britannico Liam Payne è morto mercoledì sera. l’ex cantante degli One Direction, 31 anni, è stato trovato morto dopo essere caduto dal balcone. La polizia di Buenos Aires ha dichiarato in un comunicato che Payne è caduto dal terzo piano dell’Hotel Casa Sur, nel quartiere alla moda di Palermo, nella capitale argentina, riportando “lesioni estremamente gravi”. I medici hanno confermato la sua morte sul posto. La polizia sembra sia stata inviata all’hotel in risposta a una chiamata di emergenza per un “uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’influenza di droghe o alcol”. Lapresse.it - Liam Payne, soccorsi e forze dell’ordine all’hotel dove è morto l’ex membro degli One Direction Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vigili del fuoco edavantidi Buenos Airesil cantante britannicomercoledì sera.cantanteOne, 31 anni, è stato trovatodopo essere caduto dal balcone. La polizia di Buenos Aires ha dichiarato in un comunicato cheè caduto dal terzo piano dell’Hotel Casa Sur, nel quartiere alla moda di Palermo, nella capitale argentina, riportando “lesioni estremamente gravi”. I medici hanno confermato la sua morte sul posto. La polizia sembra sia stata inviatain risposta a una chiamata di emergenza per un “uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’influenza di droghe o alcol”.

Morto Liam Payne - ex componente degli One Direction - ROMA (ITALPRESS) – E' morto Liam Payne, ex componente degli One Direction, una delle più famose boy band. Inoltre, nella vasca da bagno della suite erano presenti resti di candele e fogli di alluminio, il cui fondo era macchiato e presentava alcune bruciature. Il corpo di Liam Payne sarà sottoposto ad autopsia per verificare se al momento della caduta fosse sotto

Buenos Aires - morto Liam Payne dei One Direction : le ipotesi sul decesso - Payne è morto dopo una caduta dal terzo piano di un hotel situato nel quartiere Palermo. musicista aveva solo 31 anni ed era noto in tutto il mondo per la sua carriera nella boyband One Direction, esplosa negli anni 2010 dopo la partecipazione dei membri alla versione britannica di X Factor

Liam Payne - morto l'ex membro degli One Direction dopo caduta dal terzo piano di un hotel - Liam Payne aveva raggiunto il successo negli anni 2010, dopo aver partecipato alla versione britannica di 'X Factor'. Liam James Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Il cantante britannico aveva 31 anni e secondo i primi rilevamenti sarebbe morto sul colpo precipitando da un'altezza di circa 13 metri.