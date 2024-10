Bergamonews.it - L’addio a Ester: “Niente denunce e guerre, perché nostra figlia è amore”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Mozzanica. “era il nostro raggio di sole. E vista la partecipazione e la vicinanza di così tante persone, lo è stata per molti.puro, che solo un’anima bella come la sua può trasmettere. Non intendiamo denunciare e faree è. E nell’dobbiamo trovare la forza per continuare a vivere”. Non possono lasciare indifferenti le parole che papà Giacomo, mamma Silvana e il fratello Davide hanno chiesto a don Bruno Galetti di leggere in chiesa a Mozzanica nel giorno delRaimondi, la 15enne morta domenica mattina all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per una “malattia fulminante”, come l’ha definita il parroco durante l’omelia.