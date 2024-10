La verità di Vieri: «Adani e Cassano? Non esistono più» (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex calciatore ha parlato a tutto tondo Christian Vieri, negli ultimi mesi al centro della lite con Cassano e Adani che ha portato allo stravolgimento della Bobo Tv, ha parlato a Corriere della Sera. Tra gli argomenti toccati anche la Nazionale e l’ingresso di Daniel Maldini: «Ha tanta qualità, la sta già facendo vedere a sprazzi, e ha tutto per imporsi in Nazionale. A volte parlo con Paolo, con il Cap, e gli dico che dipende solo da Daniel e da quanta voglia ha di diventare importante e speciale. Le qualità tecniche sono notevoli, è un giocatore diverso da tutti gli altri attaccanti che abbiamo». Poi, sul campionato e sull’Inter Vieri dice: «Dopo Europei e Copa America ci sta che i giocatori più importanti facciano fatica a ripartire. Non si riposa mai. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia». 361magazine.com - La verità di Vieri: «Adani e Cassano? Non esistono più» Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex calciatore ha parlato a tutto tondo Christian, negli ultimi mesi al centro della lite conche ha portato allo stravolgimento della Bobo Tv, ha parlato a Corriere della Sera. Tra gli argomenti toccati anche la Nazionale e l’ingresso di Daniel Maldini: «Ha tanta qualità, la sta già facendo vedere a sprazzi, e ha tutto per imporsi in Nazionale. A volte parlo con Paolo, con il Cap, e gli dico che dipende solo da Daniel e da quanta voglia ha di diventare importante e speciale. Le qualità tecniche sono notevoli, è un giocatore diverso da tutti gli altri attaccanti che abbiamo». Poi, sul campionato e sull’Interdice: «Dopo Europei e Copa America ci sta che i giocatori più importanti facciano fatica a ripartire. Non si riposa mai. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia».

