La Nike Air Force 1 Jason Voorhees è una sneaker a tema Halloween sorprendentemente indossabile

Ogni ottobre, Nike fa il botto con le sue sneaker di Halloween e la prossima Nike Air Force 1 Jason Voorhees non fa eccezione. Ma se di solito il grande Swoosh prende questo tema alla lettera (l'anno scorso le sneaker ispirate al mais caramellato erano molto azzeccate), quest'anno lancia una release che può essere indossata anche durante gli altri 11 mesi dell'anno. Nike Air Force 1 Jason Voorhees NikeDa lontano, questa Air Force 1 assomiglia alla classica colorazione Triple White, molto amata da personaggi famosi come Barry Keoghan e Timothée Chalamet. Presenta la stessa struttura interamente bianca e in pelle, ha lo stesso Swoosh sui lati, ha gli stessi loghi Nike sulla linguetta e sul tallone e poggia sulla stessa intersuola Air. Inoltre, è dotata della stessa placca in acciaio che esiste dai primi anni Ottanta. Fin qui, tutto normale.

