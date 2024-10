Kate Middleton, niente più anello di fidanzamento: ora indossa due fedine. Il significato (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi può dimenticare il fiabesco matrimonio di Kate Middleton e del principe William, celebrato nel 2011 nell’Abbazia di Westminster? Da allora, i due sono diventati un’icona dell’amore reale, rimanendo sempre affiatati e legati, nonostante il passare degli anni. Il simbolo di questa unione è l’anello di fidanzamento che William ha donato a Kate il 16 novembre 2010 per annunciare il loro matrimonio imminente. Leggi anche: Kate, quest’anno un natale diverso: “Forse non parteciperà agli impegni pubblici” Il prezioso anello sostituito Questo prezioso anello apparteneva alla madre del principe, la principessa Diana, ed è diventato un accessorio immancabile per Kate, sfoggiato in tutte le sue apparizioni pubbliche ufficiali. Tuttavia, da quando Kate è tornata al lavoro dopo una malattia, l’anello non è più visibile al suo anulare sinistro. Thesocialpost.it - Kate Middleton, niente più anello di fidanzamento: ora indossa due fedine. Il significato Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi può dimenticare il fiabesco matrimonio die del principe William, celebrato nel 2011 nell’Abbazia di Westminster? Da allora, i due sono diventati un’icona dell’amore reale, rimanendo sempre affiatati e legati, nonostante il passare degli anni. Il simbolo di questa unione è l’diche William ha donato ail 16 novembre 2010 per annunciare il loro matrimonio imminente. Leggi anche:, quest’anno un natale diverso: “Forse non parteciperà agli impegni pubblici” Il preziososostituito Questo preziosoapparteneva alla madre del principe, la principessa Diana, ed è diventato un accessorio immancabile per, sfoggiato in tutte le sue apparizioni pubbliche ufficiali. Tuttavia, da quandoè tornata al lavoro dopo una malattia, l’non è più visibile al suo anulare sinistro.

Kate Middleton - sparito l’anello di fidanzamento dal dito : il motivo - Il fidanzamento ufficiale con William è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. Kate Middleton è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. A sancire la promessa d’amore eterno avvenuta nel grande giorno era stato però il prezioso anello di fidanzamento ... (Tvzap.it)

