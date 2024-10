Sport.quotidiano.net - Inzaghi: "Sud Tirol squadra importante, la sosta ci è servita per recuperare energie"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 - Partita di grande importanza per i nerazzurri al Druso di Bolzano contro il Sud, fissata per sabato pomeriggio alle 15. Il tecnico nerazzurro l'ha presentata in una conferenza stampa aperta, straordinariamente di giovedì, un giorno prima rispetto al solito. Mister come sta ladopo la? Tramoni giocherà titolare oppure partirà dalla panchina? "Laè stata salutare perché avevamo speso tanteper tenere un gran passo e abbiamo tirato il fiato lavorando e recuperando qualche giocatore. E' chiaro però che qualcuno, come Marin, l'ho visto solo stamattina e ragioneremo sui disponibili. Tramoni ha fatto qualche allenamento con noi e vedremo. Abbiamo perso Jevsenak ed è l'unica notizia brutta delle nazionali. Mlakar invece sta bene per cui siamo contenti.