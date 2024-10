Investimento mortale vicino Roma: uomo trovato deceduto sui binari della stazione di Ladispoli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico evento ha scosso la tranquillità della mattinata vicino Roma, dove un uomo è stato tragicamente trovato senza vita sui binari ferroviari. L’incidente, avvenuto all’ingresso della stazione di Ladispoli, in direzione Civitavecchia, ha portato ad un’immediata interruzione del servizio ferroviario sulla tratta Roma-Civitavecchia. Le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità. L’incidente e le prime reazioni Nella tarda mattinata di oggi, i passanti e il personale ferroviario hanno avvistato un corpo sui binari all’ingresso della stazione di Ladispoli. Subito è scattato l’allerta e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Ferroviaria e gli operatori del commissariato di Ladispoli. Gaeta.it - Investimento mortale vicino Roma: uomo trovato deceduto sui binari della stazione di Ladispoli Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico evento ha scosso la tranquillitàmattinata, dove unè stato tragicamentesenza vita suiferroviari. L’incidente, avvenuto all’ingressodi, in direzione Civitavecchia, ha portato ad un’immediata interruzione del servizio ferroviario sulla tratta-Civitavecchia. Le autorità sono al lavoro per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica fatalità. L’incidente e le prime reazioni Nella tarda mattinata di oggi, i passanti e il personale ferroviario hanno avvistato un corpo suiall’ingressodi. Subito è scattato l’allerta e sul posto sono giunti gli agentiPolizia Ferroviaria e gli operatori del commissariato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade un ascensore in un palazzo nel centro di Roma vicino a Fontana di Trevi : un morto e due feriti - Un ascensore è caduto all'interno di un palazzo in via delle Vergini, centro storico di Roma. Un primo bilancio: un morto e due feriti, di cui uno grave.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio : Roma. Zalewski "Vicino al Galatasaray ma ho scelto bene" - "Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa" ROMA - "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me". A rivelarlo è Nicola Zalews . (Ilgiornaleditalia.it)

Roma - Zalewski : “Ero vicino al Galatasaray - ma ho scelto di rimanere e ho fatto bene” - Sul suo momento in giallorosso: “Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento“, ha concluso il classe 2002 ai microfoni di TVP Sport. The post Roma, Zalewski: “Ero vicino al Galatasaray, ma ho scelto di rimanere e ho fatto bene” appeared first on SportFace. A rivelarlo è l’esterno offensivo della Roma, Nicola Zalewski, direttamente dal ritiro della ... (Sportface.it)