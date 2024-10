Intesa affida la sicurezza del gruppo al Generale De Vita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, presieduto da Gian Maria Gros-Pietro, ha deliberato la costituzione della nuova area di governo Chief Security Officer, a diretto riporto del consigliere delegato e ceo Carlo Messina, affidata all'ex Generale dei carabinieri Antonio De Vita. Quotidiano.net - Intesa affida la sicurezza del gruppo al Generale De Vita Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il consiglio di amministrazione diSanpaolo, presieduto da Gian Maria Gros-Pietro, ha deliberato la costituzione della nuova area di governo Chief Security Officer, a diretto riporto del consigliere delegato e ceo Carlo Messina,ta all'exdei carabinieri Antonio De

