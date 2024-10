Inter, stop Zielinski: problema in Nazionale (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche l’Inter deve fare i conti con un infortunio in Nazionale. Durante il match pareggiato 3-3 contro la Croazia, Piotr Zielinski ha accusato un problema muscolare al minuto 74. L’ex Napoli sarà valutato al rientro in Italia e rischia il forfait in vista di Roma-Inter. Ai microfoni di TVP Sport lo stesso calciatore ha chiarito così le sue condizioni, al termine del pareggio 3-3 tra Polonia e Croazia: “Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione”. Ad aggiungere ulteriore dettagli sulle condizioni di Piotr Zielinski, ci sono anche le parole del commissario tecnico della Polonia: “È un peccato che Zielinski sia dovuto lasciare per infortunio, perché sarebbe stato molto importante fino a fine gara. .com - Inter, stop Zielinski: problema in Nazionale Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche l’deve fare i conti con un infortunio in. Durante il match pareggiato 3-3 contro la Croazia, Piotrha accusato unmuscolare al minuto 74. L’ex Napoli sarà valutato al rientro in Italia e rischia il forfait in vista di Roma-. Ai microfoni di TVP Sport lo stesso calciatore ha chiarito così le sue condizioni, al termine del pareggio 3-3 tra Polonia e Croazia: “Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione”. Ad aggiungere ulteriore dettagli sulle condizioni di Piotr, ci sono anche le parole del commissario tecnico della Polonia: “È un peccato chesia dovuto lasciare per infortunio, perché sarebbe stato molto importante fino a fine gara.

