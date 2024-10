Inchiesta ultras, Calhanoglu ammette contatti con la curva: cosa rischia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 18:00 di Alessandro Basta L’Inchiesta ultras continua ad attirare l’attenzione mediatica e a causare non pochi problemi a Inter e Milan: oggi è stato interrogato Hakan Calhanoglu Hakan Calhanoglu è un elemento essenziale per il presente e il futuro dell’Inter, un calciatore attorno a cui si fonde il gioco di Simone Inzaghi e che è stato grande protagonista negli ultimi anni a disposizione del tecnico di Piacenza. Negli ultimi giorni, però, come diversi tesserati del club nerazzurro e del Milan, è finito al centro dell’Inchiesta ultras, che ha portato a un blitz con ben 18 misure cautelari nei confronti di esponenti del tifo organizzato. Gli investigatori della squadra mobile di Milano, dopo aver già sentito Javier Zanetti, Simone Inzaghi e Davide Calabria, oggi si sono concentrati proprio sul centrocampista turco. Rompipallone.it - Inchiesta ultras, Calhanoglu ammette contatti con la curva: cosa rischia Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 18:00 di Alessandro Basta L’continua ad attirare l’attenzione mediatica e a causare non pochi problemi a Inter e Milan: oggi è stato interrogato HakanHakanè un elemento essenziale per il presente e il futuro dell’Inter, un calciatore attorno a cui si fonde il gioco di Simone Inzaghi e che è stato grande protagonista negli ultimi anni a disposizione del tecnico di Piacenza. Negli ultimi giorni, però, come diversi tesserati del club nerazzurro e del Milan, è finito al centro dell’, che ha portato a un blitz con ben 18 misure cautelari nei confronti di esponenti del tifo organizzato. Gli investigatori della squadra mobile di Milano, dopo aver già sentito Javier Zanetti, Simone Inzaghi e Davide Calabria, oggi si sono concentrati proprio sul centrocampista turco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu ascoltato in questura : "Ho avuto contatti con ultras" - Si è tenuta oggi l'audizione di Hakan Calhanoglu, il calciatore dell'Inter sentito nell'ambito dell'indagine milanese sulle tifoserie nerazzurre e rossonere. Secondo quanto emerso, Calhanoglu ha ammesso di essersi incontrato con i capi della Nord, Marco Ferdico e Andrea Bellocco, tra gli... (Milanotoday.it)

Ultras - Calhanoglu in Procura : «Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» - In cambio, il centrocampista turco ha confermato di aver donato alcune sue maglie alla Curva da destinare ai «bambini ricoverati negli ospedali». Avrebbe poi spiegato ai poliziotti di aver scelto di incontrare Ferdico e Bellocco per riconoscenza, dopo che la Curva Nord gli aveva dedicato uno striscione di solidarietà per il terremoto in Turchia del 2023. (Ilnapolista.it)

Calhanoglu depone sul caso ultras : «Visti Ferdico e Bellocco!» - La Procura ha voluto aspettare qualche giorno in più, visti gli impegni in nazionale del regista dell’Inter con la sua Turchia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Calhanoglu depone sul caso ultras: «Visti Ferdico e ... (Inter-news.it)