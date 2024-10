In ritardo i bilanci delle aziende di Chiara Ferragni: l’ombra delle vendite (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le aziende Fenice e Sisterhood, controllate da Chiara Ferragni, non hanno ancora consegnato i bilanci, scatenando preoccupazioni tra gli investitori e alimentando voci su dissapori interni alla gestione. A differenza di queste due società, l’altra azienda di Ferragni, Tbs Crew, ha già chiuso il 2023 con un utile di 4,4 milioni di euro, dimostrando una gestione finanziaria più solida e puntuale.Leggi anche: Tapiro a Chiara Ferragni, “Mai stata in una coppia aperta” Il consiglio di amministrazione di Fenice vede protagonisti Paolo Barletta, che ricopre il ruolo di presidente, e Chiara Ferragni stessa, che ne è l’amministratore delegato. Barletta è un imprenditore di spicco, proprietario della società Alchimia, che detiene il 40% di Fenice. Tuttavia, Barletta sembra essere intenzionato a uscire dall’azienda, aprendo scenari di potenziali trattative. Thesocialpost.it - In ritardo i bilanci delle aziende di Chiara Ferragni: l’ombra delle vendite Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LeFenice e Sisterhood, controllate da, non hanno ancora consegnato i, scatenando preoccupazioni tra gli investitori e alimentando voci su dissapori interni alla gestione. A differenza di queste due società, l’altra azienda di, Tbs Crew, ha già chiuso il 2023 con un utile di 4,4 milioni di euro, dimostrando una gestione finanziaria più solida e puntuale.Leggi anche: Tapiro a, “Mai stata in una coppia aperta” Il consiglio di amministrazione di Fenice vede protagonisti Paolo Barletta, che ricopre il ruolo di presidente, estessa, che ne è l’amministratore delegato. Barletta è un imprenditore di spicco, proprietario della società Alchimia, che detiene il 40% di Fenice. Tuttavia, Barletta sembra essere intenzionato a uscire dall’azienda, aprendo scenari di potenziali trattative.

