Lettera43.it - Il Paris Fc come il Psg: gli Arnault e Red Bull a un passo dall’acquisto del club

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il derby di Parigi potrebbe trasformarsi in uno dei più ricchi della storia del calcio. La holding Agache della famigliaha infatti ufficializzato di essere entrata in «trattative esclusive per l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria nelFC». Si tratta della seconda squadra di Parigi. La prima è ovviamente ilSaint German. Attualmente ilFC milita in Ligue 2 ma l’obiettivo è la promozione in mediata nella Ligue 1 e il derby con i più celebri cugini già dal prossimo anno. La trattativa è in fase avanzata e la famigliaha al proprio fianco anche Red, ad oggi «in negoziazioni per acquisire una partecipazione minoritaria». Antoine(Getty Images).Agliil 55 per cento, a Redil 15 Il comunicato diffuso dalla famigliaè arrivato pochi giorni dopo l’indiscrezione lanciata da Le Monde.