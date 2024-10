Terzotemponapoli.com - Il Napoli e gli infortuni, si scaldano Spinazzola e Gilmour. In porta…

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Aspettando Empoli-e le condizioni di Olivera: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna di Repubblica. “Settimana di attesa per la ripresa del campionato. Domenica la sfida all’Empoli senza Lobotka infortunato. Solo oggi saranno verificate le condizioni fisiche di Mathias Olivera, costretto a chiedere il cambio durante la sfida giocata martedì notte con il suo Uruguay. Pure per lui non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave”.si scalda Con l’o di Olivera, di seguito alcune righe su Leonardotratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “È meno performante in pressione, nel recupero palla, nei duelli difensivi ma può alzare il livello di qualità nella proposta di gioco sulla catena di sinistra.