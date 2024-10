Spettacolo.periodicodaily.com - Il 25 ottobre Damiano David lancia “Born with a Broken Heart”

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024)presenta “”. Il singolo, imperdibile, esce il 252014. Disponibile dal 25” Venerdì 252024, il nuovo singolo di, intitolato “”, sarà disponibile sia in formato digitale che in rotazione radiofonica. L’artista ha rivelato alcuni estratti del brano sui suoi canali social nei giorni scorsi. Il singolo è già attualmente disponibile per il pre-order al seguente link: Pre-order “”. Un Nuovo Capitolo per” segue il successo di “Silverlines”, il quale è stato scelto dall’artista come primo assaggio del suo progetto da solista. Questo nuovo brano rappresenta un ulteriore passo nella carriera di, dimostrando la sua continua evoluzione musicale.