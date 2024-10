Gli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Colecchi di L’Aquila trionfano al Saie 2024 a Bologna (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama delle fiere del settore costruzioni ha ospitato un notevole trionfo per gli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Colecchi di L’Aquila, i quali hanno conquistato il concorso di progettazione Junior durante il Saie 2024 di Bologna. Il team composto da Ludovica Lattanzi, Samuele Nardocci e Tommaso Sottani ha presentato un progetto innovativo chiamato “3-60 Bench”, una panchina multifunzionale che sposa tecnologia e sostenibilità con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle città moderne. Il progetto “3-60 Bench”: innovazione e sostenibilità La “3-60 Bench” è un esempio paradigmatico di come l’innovazione tecnologica possa integrarsi nella vita quotidiana delle città. Progettata con una particolare attenzione all’ambiente, la panchina è realizzata con materiali sostenibili e dotata di tecnologia avanzata. Gaeta.it - Gli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore Colecchi di L’Aquila trionfano al Saie 2024 a Bologna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il panorama delle fiere del settore costruzioni ha ospitato un notevole trionfo per glidi, i quali hanno conquistato il concorso di progettazione Junior durante ildi. Il team composto da Ludovica Lattanzi, Samuele Nardocci e Tommaso Sottani ha presentato un progetto innovativo chiamato “3-60 Bench”, una panchina multifunzionale che sposa tecnologia e sostenibilità con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle città moderne. Il progetto “3-60 Bench”: innovazione e sostenibilità La “3-60 Bench” è un esempio paradigmatico di come l’innovazione tecnologica possa integrarsi nella vita quotidiana delle città. Progettata con una particolare attenzione all’ambiente, la panchina è realizzata con materiali sostenibili e dotata di tecnologia avanzata.

