Gaza: uccisi tre militanti, forse tra di loro Yahya Sinwar, leader di Hamas (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato oggi di aver eliminato tre terroristi durante un'operazione nella Striscia di Gaza. Le autorità israeliane stanno verificando la possibilità che tra le vittime ci sia anche Yahya Sinwar, il leader di Hamas nella regione. Tuttavia, al momento, l'IDF ha specificato che l'identità dei militanti uccisi non può

