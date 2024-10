Ecco cosa succede quando il cervello ‘si spegne’: “La morte non esiste. Muore il corpo ma la coscienza continua a vivere in un’altra dimensione”. Le tesi sorprendenti (provate scientificamente) di Stéphane Allix (Di giovedì 17 ottobre 2024) La morte non esiste. Con un titolo del genere il saggio del giornalista francese, ex reporter di guerra, Stéphane Allix, potrebbe diventare il libro dell’anno. In Francia è già stato un successo di vendite e di timidi dibattiti. In Italia grazie all’editore Harper&Collins, e nonostante i librai tengano piuttosto nascosto il volume dalle zone calde delle librerie, il tema affrontato avrebbe assoluto bisogno di diventare di dominio pubblico oltre i sempiterni urlanti talk. L’idea di scrivere quello che è diventato La morte non esiste nacque quando Allix era 32enne (oggi ha 56 anni) e suo fratello morì improvvisamente. Il giornalista cominciò a chiedersi cosa succede quando moriamo. cosa accade alla nostra coscienza e se sopravvive alla morte cerebrale. Dopo quindici anni di ricerche nel campo scientifico e antropologico Ecco un libro in forma di confessione verso la propria figlia. Ilfattoquotidiano.it - Ecco cosa succede quando il cervello ‘si spegne’: “La morte non esiste. Muore il corpo ma la coscienza continua a vivere in un’altra dimensione”. Le tesi sorprendenti (provate scientificamente) di Stéphane Allix Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lanon. Con un titolo del genere il saggio del giornalista francese, ex reporter di guerra,, potrebbe diventare il libro dell’anno. In Francia è già stato un successo di vendite e di timidi dibattiti. In Italia grazie all’editore Harper&Collins, e nonostante i librai tengano piuttosto nascosto il volume dalle zone calde delle librerie, il tema affrontato avrebbe assoluto bisogno di diventare di dominio pubblico oltre i sempiterni urlanti talk. L’idea di scrivere quello che è diventato Lanonnacqueera 32enne (oggi ha 56 anni) e suo fratello morì improvvisamente. Il giornalista cominciò a chiedersimoriamo.accade alla nostrae se sopravvive allacerebrale. Dopo quindici anni di ricerche nel campo scientifico e antropologicoun libro in forma di confessione verso la propria figlia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dora Moroni - il risveglio dopo il coma : «Non riuscivo a parlare - un'insegnante veniva ogni giorno a casa. Per me la morte non esiste» - Dora Moroni è stata ospite per la prima volta nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo. La grande cantante ha ripercorso la sua vita, dal successo agli amori, passando al gravissimo... (Leggo.it)

La resistenza al centro del soldato Calenda. Che fare dopo la morte del Terzo polo - Nel bel mezzo di un periodaccio, si trova ora politicamente Carlo Calenda, leader di Azione e senatore che, negli ultimi mesi, ha vissuto eventi a dir poco avversi: implosi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

"La morte non esiste : cosa accade alla coscienza dopo il trapasso" : il libro-inchiesta cambia tutto - E comincia a cercarlo: compie quattro viaggi in Amazzonia dove per giorni e notti intere rimane in una grotta in stato di trance, sotto il monitoraggio di uno sciamano, che gli dà da bere ayahuasca, una pozione con effetti psicoattivi. Non omnis moriar (non morirò tutto). ) Clicca qui, registrati gratuitamente su www. (Liberoquotidiano.it)