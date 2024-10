Liberoquotidiano.it - Daily Crown: 'sfrattati' da Carlo, Harry e Meghan comprano casa in Portogallo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington, 17 ott. (Adnkronos) - '' da redal loro cottage di Windsor,, che dal 2020 vivono in pianta stabile in California, non avevano piùnel Regno Unito e nemmeno in Europa. Secondo quanto appreso dalMail, i duchi di Sussex avrebbero quindi acquistato unain, che potrebbe permettere loro di ottenere il 'Golden Visa' con cui girare liberamente nell'area Schengen dell'Unione Europea. Possibilità da sempre ambita per, che è cittadina statunitense e che, quando nel novembre 2017 si fidanzò con il secondogenito del sovrano e di Diana, avrebbe voluto fare domanda per la cittadinanza britannica, "a tempo debito", come riferì allora Kensington Palace.