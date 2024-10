Comunicare «senza barriere» sarà possibile con una app (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL PROGETTO. Nato per rispondere ai bisogni di uno studente con disturbi del neurosviluppo, ci lavorano Iti «Marconi», UniBg e Lions Dalmine. Ecodibergamo.it - Comunicare «senza barriere» sarà possibile con una app Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) IL PROGETTO. Nato per rispondere ai bisogni di uno studente con disturbi del neurosviluppo, ci lavorano Iti «Marconi», UniBg e Lions Dalmine.

