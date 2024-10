Unlimitednews.it - Cibo e salute, simposio Ri.Med a Palermo

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(ITALPRESS) – I più recenti studi scientifici indicano che esiste una correlazione tra la comunità invisibile di batteri, virus e funghi presenti nell’intestino e il corretto funzionamento del sistema immunitario, ma non solo: dalla “pancia” passano ansie e depressione e persino l’insorgenza di un ampio spettro di malattie. Da queste premesse ha preso il via ailscientifico della Fondazione Ri.MED “Nutrition, Microbiome and Metabolism”, un convegno multidisciplinare per esplorare lanutrizionale attraverso ricerche all’avanguardia. xd6/mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo