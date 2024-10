Cappelletti e passatelli, un nuovo appuntamento con il corso di cucina made in Cesena (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Con le mani in pasta”, corso di cucina organizzato dalla Dmc – Destination Management Company I Percorsi del Savio, continua a riscuotere grande successo. Forte del tutto esaurito totalizzato nel corso degli appuntamenti proposti, martedì 22 ottobre torna l’appuntamento con l’arte culinaria di Cesenatoday.it - Cappelletti e passatelli, un nuovo appuntamento con il corso di cucina made in Cesena Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Con le mani in pasta”,diorganizzato dalla Dmc – Destination Management Company I Percorsi del Savio, continua a riscuotere grande successo. Forte del tutto esaurito totalizzato neldegli appuntamenti proposti, martedì 22 ottobre torna l’con l’arte culinaria di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Accademia della cucina piacentina - ad ottobre riparte il corso - Ormai è diventato un classico che impegna donne e uomini di tutte le età impegnati in diversificate attività lavorative, ma tutti uniti da un unico comune denominatore: la passione per la cucina. Anche quest’anno l’Accademia della cucina piacentina organizza il tradizionale corso di cucina dove... (Ilpiacenza.it)

Tra Balcani e Medio Oriente - Corso di cucina con Angela Maci - Tra Balcani e Medio Oriente, alla scoperta (o ri-scoperta) dei sapori e dei profumi di questi paesi affascinanti. Territori dai confini un po’ sfumati, ammantati da un’aura di mistero, in cui si fondono come in un piatto ben riuscito storia, miti, leggende, tradizioni millenarie e un... (Trevisotoday.it)