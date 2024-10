Bologna, febbre da Aston Villa. Biglietti polverizzati in pochi minuti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda trasferta di Champions e secondo tutto esaurito fatto registrare dai tifosi rossoblù. Dopo Liverpool, Birmingham, casa dell’Aston Villa: martedì sera saranno 2.457 i bolognesi al Villa Park. La prevendita si è aperta ieri alle 12, riservata ai soli abbonati. La vendita libera, invece, sarebbe dovuta cominciare oggi: non c’è stato tempo. In pochi minuti i tagliandi disponibili per il settore ospiti sono andati bruciati (alle 13 il link per l’acquisto era già stato rimosso). A Genova, per la trasferta di Marassi in programma sabato alle 15, saranno 500 i tifosi al seguito della squadra, per il big match di Champions praticamente il triplo. Sport.quotidiano.net - Bologna, febbre da Aston Villa. Biglietti polverizzati in pochi minuti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seconda trasferta di Champions e secondo tutto esaurito fatto registrare dai tifosi rossoblù. Dopo Liverpool, Birmingham, casa dell’: martedì sera saranno 2.457 i bolognesi alPark. La prevendita si è aperta ieri alle 12, riservata ai soli abbonati. La vendita libera, invece, sarebbe dovuta cominciare oggi: non c’è stato tempo. Ini tagliandi disponibili per il settore ospiti sono andati bruciati (alle 13 il link per l’acquisto era già stato rimosso). A Genova, per la trasferta di Marassi in programma sabato alle 15, saranno 500 i tifosi al seguito della squadra, per il big match di Champions praticamente il triplo.

