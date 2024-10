Lanazione.it - Autopalio, Azione Ncc: “Strada inadeguata, serve piano di risanamento”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Firenze, 17 ottobre 2024 - “La Firenze-Siena, una delle arterie principali della Toscana e del centro Italia, ormai non è da tempo in grado di sostenere gli attuali volumi di traffico. L’incidente di ieri tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, che ha coinvolto quattro veicoli e causato un ferito grave, e quello del giorno precedente che ha visto coinvolti un'auto e una moto sono soltanto gli ultimi di una serie che conferma la necessità di interventi immediati per la messa in sicurezza della super”. A dirlo èNcc, associdei noleggi con conducente, dopo gli ultimi incidenti avvenuti sull'. “La super, pensata e realizzata per volumi di traffico molto inferiori rispetto a quelli odierni, si dimostra quotidianamenteper il numero di mezzi che vi transitano – dicono daNcc –.