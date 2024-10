Allerta meteo gialla per il Trentino: previste piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Protezione Civile del Trentino ha emesso un’Allerta gialla valida dalle prime ore di oggi per la successiva giornata. Questo avviso è un importante richiamo all’attenzione da parte delle autorità locali, a causa delle condizioni meteorologiche in arrivo che potrebbero comportare una significativa quantità di precipitazioni sul territorio Trentino. Le previsioni meteo di meteoTrentino prospettano una situazione instabile, con probabili piogge e temporali che inizieranno a manifestarsi dalla notte fino a tutto il fine settimana. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire le disposizioni sulle precauzioni da adottare. Previsioni meteorologiche per oggi e domani Secondo il bollettino diffuso da meteoTrentino, la giornata di oggi dovrebbe trascorrere con condizioni di pioggia deboli, se non addirittura assenti. Gaeta.it - Allerta meteo gialla per il Trentino: previste piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Protezione Civile delha emesso un’valida dalle prime ore di oggi per la successiva giornata. Questo avviso è un importante richiamo all’attenzione da parte delle autorità locali, a causa delle condizionirologiche in arrivo che potrebbero comportare una significativa quantità di precipitazioni sul territorio. Le previsionidiprospettano una situazione instabile, con probabiliche inizieranno a manifestarsi dalla notte fino a tutto il fine settimana. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire le disposizioni sulle precauzioni da adottare. Previsionirologiche per oggi e domani Secondo il bollettino diffuso da, la giornata di oggi dovrebbe trascorrere con condizioni di pioggia deboli, se non addirittura assenti.

