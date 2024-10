ALDI supporta la pesca sostenibile con l’iniziativa “Le Settimane della Pesca Sostenibile” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 21 ottobre al 3 novembre, ALDI partecipa all’iniziativa “Le Settimane della Pesca Sostenibile”, promossa dal Marine Stewardship Council per sensibilizzare il pubblico sulla Pesca Sostenibile. Con oltre 180 punti vendita in Italia, ALDI offre l’opportunità ai propri clienti di scoprire e acquistare prodotti ittici certificati, garantendo supporto alla salute degli oceani. L’importanza del marchio blu MSC Il marchio blu MSC rappresenta una certificazione fondamentale per la Pesca Sostenibile, un modo per garantire che il pesce consumato provenga da attività di Pesca responsabili. Questo sistema di certificazione esamina meticolosamente le pratiche di Pesca per assicurarsi che soddisfino elevati standard ecologici, contribuendo così alla salute e alla preservazione delle risorse marine. Gaeta.it - ALDI supporta la pesca sostenibile con l’iniziativa “Le Settimane della Pesca Sostenibile” Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 21 ottobre al 3 novembre,partecipa al“Le”, promossa dal Marine Stewardship Council per sensibilizzare il pubblico sulla. Con oltre 180 punti vendita in Italia,offre l’opportunità ai propri clienti di scoprire e acquistare prodotti ittici certificati, garantendo supporto alla salute degli oceani. L’importanza del marchio blu MSC Il marchio blu MSC rappresenta una certificazione fondamentale per la, un modo per garantire che il pesce consumato provenga da attività diresponsabili. Questo sistema di certificazione esamina meticolosamente le pratiche diper assicurarsi che soddisfino elevati standard ecologici, contribuendo così alla salute e alla preservazione delle risorse marine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La marineria di Rimini protagonista in Adriatico nella riduzione e gestione dei rifiuti per la pesca sostenibile - I rifiuti marini sono un problema globale che minacciano gli ecosistemi costieri e marini di tutto il mondo e, purtroppo, le attività di pesca non sono esenti dal problema. Consapevoli e coscienti della necessità di intervenire adottando metodi e sistemi di raccolta, gestione e riutilizzo dei... (Riminitoday.it)

Rapporto UGL Agroalimentare. Carloni - Presidente Commissione Agricoltura della Camera : "Settore pesca e acquacoltura cruciale per occupazione e sviluppo sostenibile" - È fondamentale, dunque, promuovere iniziative che favoriscano la formazione e l’innovazione, essenziali per garantire posti di lavoro di qualità . “In un momento di sfide e trasformazioni, il settore della pesca e dell’acquacoltura riveste un ruolo cruciale per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. (Ilgiornaleditalia.it)