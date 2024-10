Aggredita e uccisa dal montone entrato in giardino a Frosinone, 77enne morta per le testate subite (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna di 77 anni è morta per i colpi inferti da un montone, che l'ha incornata alle spalle introducendosi nel giardino di casa sua a Frosinone Notizie.virgilio.it - Aggredita e uccisa dal montone entrato in giardino a Frosinone, 77enne morta per le testate subite Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una donna di 77 anni èper i colpi inferti da un, che l'ha incornata alle spalle introducendosi neldi casa sua a

Frosinone - aggredita da un montone nel giardino di casa : donna muore sul colpo - Nonostante l’intervento immediato del personale sanitario, ogni tentativo di rianimazione è stato vano, e la donna è deceduta sul posto. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e rintracciare il montone. . I carabinieri della stazione di Frosinone sono al lavoro per accertare come l’animale sia riuscito a entrare nel cortile della casa e se vi siano ... (Thesocialpost.it)