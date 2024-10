A Cortona la IX edizione di “Lo Scrittore, il Libro e il Lettore” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – La città di Cortona ospiterà, dal 18 al 20 ottobre, un evento culturale di grande rilevanza: “Lo Scrittore, il Libro e il Lettore”, promosso dalla FUIS. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, si terrà presso la Sala Pancrazi del Complesso Sant’Agostino e proporrà tre giorni intensi di incontri, presentazioni e anteprime dedicate al mondo della letteratura e dell’editoria. L’evento promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), la principale organizzazione degli scrittori in Italia, in collaborazione con Federintermedia, l’Associazione Europa Comunica Cultura e Bertoni Editore, è il primo festival letterario a marchio FUIS che pone al centro della scena lo Scrittore, come motore della creazione e della comunicazione culturale. Lanazione.it - A Cortona la IX edizione di “Lo Scrittore, il Libro e il Lettore” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – La città diospiterà, dal 18 al 20 ottobre, un evento culturale di grande rilevanza: “Lo, ile il”, promosso dalla FUIS. La manifestazione, giunta alla sua nona, si terrà presso la Sala Pancrazi del Complesso Sant’Agostino e proporrà tre giorni intensi di incontri, presentazioni e anteprime dedicate al mondo della letteratura e dell’editoria. L’evento promosso dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), la principale organizzazione degli scrittori in Italia, in collaborazione con Federintermedia, l’Associazione Europa Comunica Cultura e Bertoni Editore, è il primo festival letterario a marchio FUIS che pone al centro della scena lo, come motore della creazione e della comunicazione culturale.

