Ilrestodelcarlino.it - "Vero o falso? E’ l’inganno del secolo"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si intitola ‘del’ l’ultimo libro scritto dal carpigiano Giovanni Taurasi. Studioso per passione e inclinazione, Taurasi ha pubblicato già numerosi testi di ricerca e di storia nazionale e locale: nel nuovo libro (edito da Artestampa), si cimenta invece con un genere finora a lui ‘sconosciuto, ossia quello del romanzo. Lei è uno storico: come è nata la scelta di cambiare genere? "Un po’ per caso e un po’ per il desiderio di raccontare la storia in forme nuove. Da anni, come narratore, mi cimento nella divulgazione attraverso teatro-storia, podcast, reading narrativi: ho sentito l’esigenza di misurarmi anche con la forma letteraria. Il contenitore è un romanzo, ma il contenuto è pur sempre storico. Però, appunto, tutto è nato dal caso.