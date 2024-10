Vangelo di oggi 16 Ottobre 2024 | Lc 1142-46 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 16 Ottobre 2024: Lc 11,42-46 | Commento di Papa Francesco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel Vangelo di oggi, 16 Ottobre 2024, Gesù rimprovera i farisei per il loro atteggiamento, sempre proteso solo ad apparire. Nel Vangelo di oggi, Gesù rimprovera i farisei per il loro atteggiamento apparentemente devoto, che poi lascia a desiderare e sa di ipocrisia. «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta L'articolo Vangelo di oggi 16 Ottobre 2024: Lc 11,42-46 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 16 Ottobre 2024: Lc 11,42-46 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Neldi, 16, Gesù rimprovera i farisei per il loro atteggiamento, sempre proteso solo ad apparire. Neldi, Gesù rimprovera i farisei per il loro atteggiamento apparentemente devoto, che poi lascia a desiderare e sa di ipocrisia. «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta L'articolodi16: Lc 11,42-46diproviene da La Luce di Maria.

