Trenitalia: le novità attese per i treni Intercity nel 2025, un servizio in continua evoluzione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter trenitalia si prepara ad arricchire la propria offerta di servizi con importanti novità per i treni Intercity nel 2025. Il servizio, che già vanta un uso massiccio nel nostro Paese, mira a soddisfare le esigenze di mobilità di diverse categorie di viaggiatori, dai giovani alle famiglie. Scopriamo insieme quali sono le proposte future e i dettagli di un servizio che continua a guadagnare consensi. L’offerta di Intercity: numeri e strategie di crescita I treni Intercity di trenitalia sono un pilastro della mobilità in Italia, collegando efficientemente una vasta rete di città. Nel 2023, il servizio ha registrato 1,5 milioni di passeggeri nei treni notturni, settore che sta assumendo un’importanza sempre maggiore nella strategia complessiva dell’azienda ferroviaria. Gaeta.it - Trenitalia: le novità attese per i treni Intercity nel 2025, un servizio in continua evoluzione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara ad arricchire la propria offerta di servizi con importantiper inel. Il, che già vanta un uso massiccio nel nostro Paese, mira a soddisfare le esigenze di mobilità di diverse categorie di viaggiatori, dai giovani alle famiglie. Scopriamo insieme quali sono le proposte future e i dettagli di unchea guadagnare consensi. L’offerta di: numeri e strategie di crescita Idisono un pilastro della mobilità in Italia, collegando efficientemente una vasta rete di città. Nel 2023, ilha registrato 1,5 milioni di passeggeri neinotturni, settore che sta assumendo un’importanza sempre maggiore nella strategia complessiva dell’azienda ferroviaria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni - ancora novità : tutte le modifiche agli orari - Nella stazione di Greco Pirelli, i seguenti treni di lunga percorrenza subiscono modifiche orario a Milano. Ancora modifiche per manutenzioni e ammodernamenti delle linee. Sono diversi i cantieri sui binari che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni che toccano la provincia di Lecco. . (Leccotoday.it)

Treni. Più collegamenti tra Ravenna e Bologna : le novità - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Due corse in più, la mattina, per i pendolari che utilizzano il treno per spostarsi da Ravenna verso Bologna. Dal 9 dicembre, con il cambio orario invernale, una nuova corsa in partenza da Ravenna alle 7.06 con arrivo a Bologna alle 8... (Bolognatoday.it)

Novità per i treni regionali : niente più check-in - il biglietto si convalida in automatico - A partire da sabato 21 settembre, in anticipo rispetto a quanto comunicato nei mesi scorsi, il biglietto digitale regionale si validerà automaticamente all’orario di partenza programmata del treno acquistato e non sarà più necessario fare il check-in. Questa novità è stata pensata per rispondere. . (Forlitoday.it)