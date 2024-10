"Strano che non abbia parlato di assorbenti": esplode la rissa Totaro-Nardella | Video (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non è stata una serata priva di battibecchi a Dimartedì, appuntamento settimanale di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7. Oltre alle scaramucce tra Elsa Fornero e Francesco Storace, è maturato anche lo screzio tra Dario Nardella, europarlamentare ed ex-sindaco di Firenze, e Achille Totaro, ex-senatore in quota Fratelli d'Italia. Si parla di legge finanziaria e quando ci sono i soldi dei cittadini in ballo i toni salgono sempre inevitabilmente. Totaro attacca: “Prendo atto che a sinistra anche c'è l'onorevole Nardella che Strano non abbia parlato ancora degli assorbenti anche stasera, che è il suo cavallo di battaglia”. Nardella replica subito stizzito, punto nel vivo: “No, no se vuoi ne parliamo, io sui cittadini non scherzo, le liste d'attesa e le battute falle ai cittadini che c'hanno le liste d'attesa, vaglielo a dire alle donne e agli anziani”. Liberoquotidiano.it - "Strano che non abbia parlato di assorbenti": esplode la rissa Totaro-Nardella | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non è stata una serata priva di battibecchi a Dimartedì, appuntamento settimanale di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7. Oltre alle scaramucce tra Elsa Fornero e Francesco Storace, è maturato anche lo screzio tra Dario, europarlamentare ed ex-sindaco di Firenze, e Achille, ex-senatore in quota Fratelli d'Italia. Si parla di legge finanziaria e quando ci sono i soldi dei cittadini in ballo i toni salgono sempre inevitabilmente.attacca: “Prendo atto che a sinistra anche c'è l'onorevolechenonancora deglianche stasera, che è il suo cavallo di battaglia”.replica subito stizzito, punto nel vivo: “No, no se vuoi ne parliamo, io sui cittadini non scherzo, le liste d'attesa e le battute falle ai cittadini che c'hanno le liste d'attesa, vaglielo a dire alle donne e agli anziani”.

