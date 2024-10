Stop ai test per l'accesso a Medicina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via ai test a Medicina: si entrerà dopo un semestre ad accesso libero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. La novità è stata presentata oggi in Senato daal presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti e al presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini. Il governo spera di introdurre la novità già dall'anno accademico 2025-2026, ma dipende dai tempi parlamentari. I posti arriveranno a 25 mila, oggi sono circa 20mila. Quotidiano.net - Stop ai test per l'accesso a Medicina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via ai: si entrerà dopo un semestre adlibero, al termine del quale verrà stabilita una graduatoria nazionale, tenendo in considerazione gli esami fatti che saranno uniformi per tutti. La novità è stata presentata oggi in Senato daal presidente della commissione Istruzione, Roberto Marti e al presidente della commissione Sanità, Francesco Zaffini. Il governo spera di introdurre la novità già dall'anno accademico 2025-2026, ma dipende dai tempi parlamentari. I posti arriveranno a 25 mila, oggi sono circa 20mila.

Addio ai test d’ingresso per la facoltà di medicina : si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. Lo stop forse già dall’anno accademico 2025-2026 - L'articolo Addio ai test d’ingresso per la facoltà di medicina: si entrerà dopo un semestre ad accesso libero. Lo stop forse già dall’anno accademico 2025-2026 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Una svolta epocale per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: la 7^ Commissione del Senato ha dato il via libera al disegno di legge delega che abolisce il ... (Orizzontescuola.it)

Medicina : Bernini - stop numero chiuso e test - ora accesso libero a corsi laurea - Milano, 16 ott. (LaPresse) -“Stop numero chiuso e test d’ingresso: ora accesso libero ai corsi di laurea”: lo dice la ministra dell’Università e della ricerca, Anna Marina Bernini, in merito alle nuove regole per l’accesso alla facoltà di Medicina. (Lapresse.it)

Test di Medicina - Bernini : “Nel 2025 si cambia - al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. Cosa potrebbe cambiare - Cosa potrebbe cambiare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Test di Medicina, Bernini: “Nel 2025 si cambia, al lavoro per la riforma dell’accesso programmato”. La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha annunciato, mercoledì scorso, alla Camera dei Deputati l'avvio della riforma del test di Medicina per il 2025. (Orizzontescuola.it)