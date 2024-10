Stefano Tacconi, come sta oggi: “Mi resta solo la sigaretta elettronica” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) come sta oggi Stefano Tacconi? In piena ripresa. L’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana, dopo il grave malore Stefano Tacconi, come sta oggi: “Mi resta solo la sigaretta elettronica” su Perizona.it Perizona.it - Stefano Tacconi, come sta oggi: “Mi resta solo la sigaretta elettronica” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sta? In piena ripresa. L’ex portiere della Juventus e della nazionale italiana, dopo il grave maloresta: “Mila” su Perizona.it

Laura Speranza - chi è la moglie di Stefano Tacconi - Lei, ha spiegato, ha dovuto trovare la forza di non crollare, per loro e per l’intera famiglia. Nel 2019 hanno infatti confessato i propri periodi turbolenti in un’intervista di coppia. A casa occorreva inoltre gestire gli altri tre figli che, ha raccontato Laura Speranza, hanno reagito in maniere differenti. (Dilei.it)

Andrea - chi è e cosa fa il figlio di Stefano Tacconi - Conosciamolo meglio. Fortunatamente erano insieme quando l’ex portiere ha accusato un forte e improvviso mal di testa, cui è seguito quello che sembrava uno svenimento. Gli deve la vita e il ragazzo, sornione, oggi confessa: “Mi chiama badante (ride, ndr)”. I due hanno fondato il marchio Junic. Rientrava infatti nel novero degli affascinanti tentatori. (Dilei.it)

Cosa è venuto a Stefano Tacconi? Oggi come sta? La sua salute è in netta ripresa - Infine, ha anche parlato della sua devozione a Padre Pio, ritenuta vitale per il suo recupero, e ha condiviso che la fede ha avuto un ruolo centrale durante la sua malattia. La riabilitazione che seguito al risveglio ha richiesto tempo e impegno, e Tacconi ha dovuto confrontarsi con la gravità della sua condizione. (Donnapop.it)