Solidarietà per l'apicoltore comasco multato per lo striscione su Gaza: "Un atto che lede la libertà di espressione" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continua a far discutere la vicenda dell'apicoltore comasco Marco Borella, dell'azienda agricola di Caslino al Piano "Api e Nanni", multato a Desio (Monza e Brianza) per aver esposto uno striscione pro Gaza. La sanzione ammonta a 430 euro. Per lui sono arrivate molte mail e parole di Solidarietà

L'apicoltore comasco che ha preso una multa di 430 euro per lo striscione contro il genocidio a Gaza - Marco Borella è un apicoltore comasco dell’azienda agricola di Caslino al Piano “Api e Nanni”. Ieri 14 ottobre era con il suo banco al mercato di Desio, in Brianza con uno striscione pro Gaza. . . Qualcuno non deve aver gradito questa. Il suo gesto contro la guerra ha però sortito uno strano effetto. (Quicomo.it)