Six Kings Slam Sinner annienta Medvedev | soli tre game lasciati al russo Ora in semifinale c' è Djokovic

Jannik Sinner in formato schiacciasassi parte in quarta nel Six Kings Slam, torneo esibizione in programma da oggi a sabato a Riad, in Arabia Saudita . Nel primo match di giornata il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha battuto in due set, per 6-0, 6-3, il russo Daniil Medvedev, n.5 del ranking mondiale e domani, in semifinale, affronterà Novak Djokovic.

Six Kings Slam - Sinner annienta Medvedev e sfiderà in semifinale Djokovic - Le parole di Sinner subito dopo la vittoria contro Medvedev: “È stata una partita incredibile considerato che sono arrivato un paio di giorni fa. Ma la gente qui è molto carina, ci è stata vicina. Vincere l’Australian Open 2024 mi ha dato molta fiducia, ma, come dico sempre, la cosa importante è continuare a migliorare“. (Metropolitanmagazine.it)

Six Kings Slam 2024 : programma - orari e ordine di gioco giovedì 17 ottobre - Il programma e l’ordine di gioco del Six Kings Slam 2024 per quanto riguarda la giornata di giovedì 17 ottobre. Come già accaduto mercoledì, si inizia alle 18:30 italiane con due match in programma uno dopo l’altro. Dopo i quarti inaugurali dell’esibizione saudita, è già tempo di semifinali a Riyadh. (Sportface.it)

