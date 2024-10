Six Kings Slam, al via torneo Dubai: quando gioca Sinner, calendario, dove vederlo in tv (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. Oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall’azzurro nella finale di Shanghai, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tanta curiosità negli Emirati, che hanno messo in palio un montepremi da record. Il Six Kings Slam comincia oggi, 16 ottobre, e durerà fino a sabato 19. Il primo a scendere in campo sarà proprio Jannik Sinner, che affronterà, alle 18.30 italiane, Daniil Medvedev. A seguire ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. I vincenti delle due sfide affronteranno rispettivamente Novak Djokovic e Rafael Nadal, che li attendono nelle semfiinali in programma giovedì 17. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannikè volato a. Oggi comincia infatti il Six, unesibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall’azzurro nella finale di Shanghai, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Tanta curiosità negli Emirati, che hanno messo in palio un montepremi da record. Il Sixcomincia oggi, 16 ottobre, e durerà fino a sabato 19. Il primo a scendere in campo sarà proprio Jannik, che affronterà, alle 18.30 italiane, Daniil Medvedev. A seguire ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune. I vincenti delle due sfide affronteranno rispettivamente Novak Djokovic e Rafael Nadal, che li attendono nelle semfiinali in programma giovedì 17.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Six Kings Slam - al via torneo Dubai : quando gioca Sinner - calendario - dove vederlo in tv - Oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. (Webmagazine24.it)

Six Kings Slam - al via torneo Dubai : quando gioca Sinner - calendario - dove vederlo in tv - Insieme al numero uno Atp ci saranno infatti Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, sconfitto proprio dall'azzurro nella finale […]. (Adnkronos) – Per chiudere al meglio il 2024, e prepararsi per le Finals di Torino, Jannik Sinner è volato a Dubai. Oggi comincia infatti il Six Kings Slam, un torneo esibizione che riunisce i migliori tennisti del pianeta. (Periodicodaily.com)

"La cifra più alta di sempre" : ecco quanto può portarsi a casa Sinner con il Six Kings Slam - . Ogni anno chi riesce a entrare in questo circuito ha lo stipendio assicurato. Il Six Kings Slam è l'ultima trovata dei sauditi per provare a diventare rilevanti nel mondo del tennis. Fallito l'assalto alle Finals, rimaste saldamente nelle mani di Torino, Riyad si è dovuta accontentare di un evento-esibizione che è puro marketing. (Liberoquotidiano.it)