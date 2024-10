Thesocialpost.it - Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata a Zafferana

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina, alle ore 9:07, unadidi2.3 è stata rilevata a circa 6 chilometri ad ovest del centro abitato di, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania. L'ipocentro dell'evento sismico è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Per la lieve entità del sisma, non sono stati segnalati danni o conseguenze per i residenti. Anche ieri, 15 ottobre, si è verificata unasimile, con unadi 2.2, sempre nella stessa zona, alle ore 20:48. In entrambi i casi, l'attività sismica non ha provocato disagi alla popolazione locale. L'area è frequentemente soggetta a lievi movimenti sismici, in linea con l'attività vulcanica dell'Etna.