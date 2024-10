Oasport.it - Scherma, Tommaso Marini: “Parigi 2024 una grande emozione. LA 2028? Per ora non ci penso”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Verso il prossimo quadriennio olimpico, che vuol dire Los Angeles, ma senza troppe pressioni, almeno per il momento. E’ undesiderosi di godersi il suo periodo di pausa quello che ha analizzato quanto fatto qualche mese fa ae cosa lo aspetta nelle prossime stagioni. Il fiorettista di Ancona, a margine dell’evento “Marche una regione da podio” , ha rilasciato diverse dichiarazioni dicendo: “– riporta l’ANSA – è stata un’incredibile. Non tanto per il risultato, una medaglia olimpica che non tutti hanno ma che non è quello che avrei sperato di ottenere, ma perché mi porto dietro un’importante”., il fioretto riparte dalla Valle d’Aosta.