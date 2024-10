Ilrestodelcarlino.it - "Sapresti morire?". Claudio Lei parla del suo nuovo thriller

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Appuntamento stasera alle 19, nel locale ‘Stappiamo’ (via Sant’Eufemia 48) a Modena, con lo scrittore modeneseLei che presenterà, per la prima volta in città, il suoromanzo giallo dal titolo ‘? Per la pace’ (Fausto Lupetti Editore). Proseguono così le indagini per scoprire l’identità del ‘Giustiziere’, il serial killer che uccide i membri della cosiddetta ‘casta’: le autorità riusciranno a fermare la scia di sangue? Ilromanzo rappresenta, infatti, il secondo capitolo della trilogia dell’Assassino che non disturba, seguito di ‘uccidere?’. Le cupe atmosfere del genere fanno da sfondo alle tensioni che agitano la società contemporanea, dove rabbia popolare e un senso di giustizia frustrato rischiano di tramutarsi in cieca vendetta, pronta a dilaniare una comunità frammentata, disillusa e impaurita.