Panorama.it - Riki, il Principe del Pop, torna con "Quanto sei bella"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Riccardo Marcuzzo, meglio conosciuto come, è stato incoronato come ildel pop italiano. La sua canzone di presentazione, Sei Mia, ha subito conquistato il pubblico, segnando l'inizio di una carriera folgorante che lo ha portato a diventare uno degli artisti più venduti del 2017. Ora, a due anni dall'ultima release,sulle scene musicali con il singolosei, pubblicato il 18 ottobre 2024, sotto etichetta Columbia/Sony Music. Questo singolo segna un importante ritorno per l'artista, che si presenta al pubblico in una veste più matura e consapevole, con uno stile che fonde musica, design e arte visiva in un progetto completo.