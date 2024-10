Ribaltone Pogba, Juve spiazzata: annuncio in diretta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Notizia che costringe la Juve a rivedere i suoi piani. Paul Pogba l’ha ammesso in diretta: adesso cosa succederà? Paul Pogba è ancora ufficialmente un calciatore della Juventus. Il centrocampista francese infatti è ancora sotto contratto con il club bianconero. A Marzo prossimo scadrà la squalifica per doping dopo che la stessa squalifica era stata ridotta. A quel punto Thiago Motta potrà decidere o meno di schierare Pogba che tornerà ad essere un giocatore a tutti gli effetti impiegabile. Ma Pogba rientra ancora nei piani della Juve? Al momento oil club bianconero non si è esposto. Sono molte le voci che vorrebbero in ogni caso il calciatore ormai fuori dal giro. Pogba però non ci sta e, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport fa sapere il suo punto di vista: lui vuole giocare! “In questo momento in testa c’è soltanto la Juve.” ha dichiarato Pogba. Tvplay.it - Ribaltone Pogba, Juve spiazzata: annuncio in diretta Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Notizia che costringe laa rivedere i suoi piani. Paull’ha ammesso in diretta: adesso cosa succederà? Paulè ancora ufficialmente un calciatore dellantus. Il centrocampista francese infatti è ancora sotto contratto con il club bianconero. A Marzo prossimo scadrà la squalifica per doping dopo che la stessa squalifica era stata ridotta. A quel punto Thiago Motta potrà decidere o meno di schierareche tornerà ad essere un giocatore a tutti gli effetti impiegabile. Marientra ancora nei piani della? Al momento oil club bianconero non si è esposto. Sono molte le voci che vorrebbero in ogni caso il calciatore ormai fuori dal giro.però non ci sta e, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport fa sapere il suo punto di vista: lui vuole giocare! “In questo momento in testa c’è soltanto la.” ha dichiarato

Il clamoroso annuncio di Pogba : “Pronto a tagliarmi lo stipendio per la Juve” - it. Il centrocampista francese ha rilasciato una serie di interviste nelle ultime ore ed a ‘La Gazzetta dello Sport’, in particolare, il giocatore “chiama” i bianconeri. Il francese attende un confronto con Thiago Motta: “Non ho avuto modo di vederlo e parlarci, ma arriverà questo momento. it“Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. (Calciomercato.it)

Pogba ha superato l’esame di juventinismo. Non si può dire lo stesso di Giuntoli - Calvo e John Elkann - Non si può dire lo stesso di Giuntoli, Calvo e John Elkann sembra essere il primo su ilNapolista. . Rugani via. Addio Chiesa. Vuole restare a Torino e giocare allo Stadium. Saluti pure a Moise Kean. Pogba è consapevole che il suo stipendio, dopo questi tre anni tra infortuni e squalifica, è eccessivo per le casse di Madama in modalità spending review. (Ilnapolista.it)

Pogba : "Voglio tornare a giocare con la Juventus - sono disposto anche a rinunciare a dei soldi" - Paul Pogba ha parlato a diversi media in tutto il mondo per sancire il suo ritorno al calcio. La squalifica per doping che gli era stata comminata... (Calciomercato.com)