Quarantamila euro per gli affitti. Il Comune in aiuto delle famiglie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di Montale ha stanziato 40mila euro dal suo bilancio per i contributi per gli affitti dell’anno in corso. Considerando altri 4.900 euro provenienti dalla Regione Toscana, ci sono a disposizione circa 45mila euro per aiutare le famiglie con reddito più basso a sostenere il peso dei canoni di locazione. Il Bando, pubblicato sul sito web del Comune, prevede che le domande possano essere presentate dal 17 ottobre fino al 17 novembre. Fino al 2022 era lo stato a garantire il fondo per i contributi agli affitti invece, nel 2023, e anche quest’anno, è il Comune a farsi carico di questa misura sociale. Lanazione.it - Quarantamila euro per gli affitti. Il Comune in aiuto delle famiglie Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildi Montale ha stanziato 40miladal suo bilancio per i contributi per glidell’anno in corso. Considerando altri 4.900provenienti dalla Regione Toscana, ci sono a disposizione circa 45milaper aiutare lecon reddito più basso a sostenere il peso dei canoni di locazione. Il Bando, pubblicato sul sito web del, prevede che le domande possano essere presentate dal 17 ottobre fino al 17 novembre. Fino al 2022 era lo stato a garantire il fondo per i contributi agliinvece, nel 2023, e anche quest’anno, è ila farsi carico di questa misura sociale.

