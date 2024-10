Patente a crediti in edilizia, Cna lombardia: "non serve a ridurre mortalità e incidentalità" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CnQ lombardia ribadisce la sua posizione contraria nei confronti della Patente a crediti in edilizia per le imprese, anche in virtù delle regole ufficiali entrate in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18 Bresciatoday.it - Patente a crediti in edilizia, Cna lombardia: "non serve a ridurre mortalità e incidentalità" Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CnQribadisce la sua posizione contraria nei confronti dellainper le imprese, anche in virtù delle regole ufficiali entrate in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza nei luoghi di lavoro - la patente a crediti spiegata ad aziende e studenti di Geometri - “Speriamo che non sia un ulteriore adempimento burocratico ma un sistema virtuoso per le buone imprese che vanno premiate per i sacrifici che fanno anche per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro” questa la sintesi del seminario informativo organizzato da CNA Arezzo e dalla società Oasi... (Arezzonotizie.it)

Patente a crediti : al seminario Cna gli studenti accanto alle imprese - Anche il vice Preside della scuola per Geometri Luigi Ciabattini sottolinea l’importanza di questa sinergia: “Il seminario sulla sicurezza nei cantieri edili organizzato da CNA Arezzo ha offerto ai nostri studenti la possibilità di entrare in contatto con aziende e professionisti locali, esperti nel settore della sicurezza sul lavoro e nella formazione degli addetti ai lavori. (Lanazione.it)

Patente a crediti nei cantieri - gli incontri di Confartigianato fanno centro. L'ultimo lunedì a Sarsina - Sale stipate a Cesenatico e Savignano sul Rubicone per i due incontri dedicati alla patente a crediti, a conferma di come gli imprenditori della filiera della casa abbiano ritenuto pienamente rispondente alle loro esigenze la batteria di seminari promossi da Confartigianato Federimpresa Cesena... (Cesenatoday.it)