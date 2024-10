Gaeta.it - Occupazione dell’ex hotel Petra: sfollati da sgomberi precedenti cercano rifugio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Roma, la situazione deglicontinua a destare pre. Circa cento persone, originariamente sistemate nell’exCinecittà e poi nell’exJonio, hanno trovato un nuovonell’abbandonato ex. Questo evento ha sollevato interrogativi sulle politiche di accoglienza e sulle condizioni di vita di chi si trova in emergenza abitativa, con la questura che monitora attentamente l’evolversi della situazione. L’La notte scorsa, circa centohanno deciso di occupare l’ex, situato in via Sante Vandi alla Romanina, dopo essere stati sgomberati da altre strutture ricettive. Si tratta di una continuità di eventi che ha colpito persone vulnerabili, costrette a lasciare i loro alloggi senza un’alternativa sicura.