Neonato muore a pochi giorni dal parto, denuncia dei genitori a Cosenza: “Dimesso con la febbre” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piccolo è morto ieri durante il trasporto in ospedale a Cosenza dopo alcune difficoltà respiratorie in culla. I genitori hanno presentato denuncia, rivelando che aveva qualche linea di febbre quando era stato Dimesso dall’ospedale in cui era nato. Fanpage.it - Neonato muore a pochi giorni dal parto, denuncia dei genitori a Cosenza: “Dimesso con la febbre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il piccolo è morto ieri durante il trasporto in ospedale adopo alcune difficoltà respiratorie in culla. Ihanno presentato, rivelando che aveva qualche linea diquando era statodall’ospedale in cui era nato.

Senigallia - i genitori del 15enne morto avevano chiesto un incontro al preside “per denunciare atti di bullismo” - Il giovane si è tolto la vita con la pistola del padre vigile urbano e il corpo è stato scoperto ieri, 14 ottobre, dopo una mattina di ricerche nella zona. . La mamma del giovane, subito dopo la notizia della scomparsa del figlio, domenica notte, ha sporto denuncia facendo i nomi dei compagni di scuola che bullizzavano il 15enne. (Ilfattoquotidiano.it)

Suicida a 15 anni a Senigallia - l'ombra del bullismo e la denuncia dei genitori con i nomi dei compagni - I genitori del ragazzo di 15 anni trovato morto a Senigallia avevano denunciato al momento della scomparsa i compagni di classe del figlio. (Notizie.virgilio.it)

Miggiano - adepta nuda in strada per ordine del santone : «Una prova di fede». Scatta la denuncia dei genitori - «Dio attraverso Kadir mi ha chiesto di camminare nuda in strada come prova di fede, a ognuno dà delle prove di fede a me è stata data questa». A pronunciare... (Quotidianodipuglia.it)