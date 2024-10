Mozzarella Dop, per Sial di Parigi campagna nella metro/rer (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In francia la scelgono le donne Per il 57 per cento dei francesi la presenza del logo del Consorzio di Tutela sulle confezioni di Mozzarella di bufala campana è garanzia di qualità e nei prossimi tre anni il 40 per cento dei giovani francesi under 30 dichiara che aumenterà i consumi di bufala campana. A Sbircialanotizia.it - Mozzarella Dop, per Sial di Parigi campagna nella metro/rer Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In francia la scelgono le donne Per il 57 per cento dei francesi la presenza del logo del Consorzio di Tutela sulle confezioni didi bufala campana è garanzia di qualità e nei prossimi tre anni il 40 per cento dei giovani francesi under 30 dichiara che aumenterà i consumi di bufala campana. A

