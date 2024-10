"Mezzacapo? Sarà per la prossima volta" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A sostegno dei due progetti di Angelica Sansavini; progetti che dovrebbero passare in giunta oggi pomeriggio. Con una nota unitaria, Fratelli d’Italia, Lista Civica Forlì Cambia e Forza Italia, ossia la maggioranza della giunta Zattini, con l’esclusione della Lega, appoggia l’assessora al Welfare. "Le delibere di giunta sull’housing first e la ’stazione di posta’, sono due esempi concreti di recupero e valorizzazione di immobili sfitti in un’area limitata del centro storico, tra via Marsala e via Valzania, puntando alla riqualificazione di quelle zone – si legge nella nota congiunta che ricalca appieno le dichiarazioni della stessa Sansavini –. Ilrestodelcarlino.it - "Mezzacapo? Sarà per la prossima volta" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A sostegno dei due progetti di Angelica Sansavini; progetti che dovrebbero passare in giunta oggi pomeriggio. Con una nota unitaria, Fratelli d’Italia, Lista Civica Forlì Cambia e Forza Italia, ossia la maggioranza della giunta Zattini, con l’esclusione della Lega, appoggia l’assessora al Welfare. "Le delibere di giunta sull’housing first e la ’stazione di posta’, sono due esempi concreti di recupero e valorizzazione di immobili sfitti in un’area limitata del centro storico, tra via Marsala e via Valzania, puntando alla riqualificazione di quelle zone – si legge nella nota congiunta che ricalca appieno le dichiarazioni della stessa Sansavini –.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola - ok della giunta comunale all'aggiornamento dei progetti di efficientamento energetico per tre istituti - La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento e revisione di alcuni progetti esecutivi relativi ad interventi di efficientamento energetico di tre scuole della città, tutti finanziati nell’ambito del bando pubblico Por-Fesr 2021-2027. Si tratta della scuola dell’infanzia Le Margherite di... (Perugiatoday.it)

Università "d'Annunzio" - un ordine del giorno per impegnare sindaco e Giunta a sostenerne i progetti di sviluppo - Il consigliere comunale Roberto Miscia ha presentato un ordine del giorno volto a impegnare il sindaco e la Giunta a sostenere con forza i progetti di sviluppo dell'università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, in particolare il piano di investimenti da 64 milioni di euro per il campus... (Chietitoday.it)

101 guide normative per “Gestire la scuola” senza sbagliare. AGGIUNTA LA GUIDA : “Erasmus+ per la scuola : le azioni - la progettazione - l’implementazione e il follow-up dei progetti. Guida normativa con casi pratici” - Guida normativa con casi pratici” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Guide normative per non sbagliare, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione attraverso parole chiave o motore di ricerca per trovare l’argomento che ti serve. (Orizzontescuola.it)