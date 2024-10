Messi-show con l’Argentina, in gol anche Lautaro. Poker Brasile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Messi-show al Monumental di Buenos Aires, dove l’Argentina si mette subito alle spalle il pari col Venezuela e travolge 6-0 la Bolivia. Mattatore assoluto l’ex fuoriclasse del Barcellona, che al 19? la sblocca dopo un pressing efficace di Lautaro Martinez e poi, sul finire del primo tempo, restituisce il favore all’attaccante nerazzurro. Nel recupero c’è spazio anche per il 3-0 di Julian Alvarez, sempre su assist di Messi, che nel finale della partita va a bersaglio altre due volte completando la sua tripletta. In mezzo il provvisorio 4-0 di Thiago Almada. “Sono contento della vittoria – le parole della Pulga a fine gara – Voglio godermi tutto questo, mi emoziona più che mai essere qui. Spero di continuare a stare bene e divertirmi in campo”. Unlimitednews.it - Messi-show con l’Argentina, in gol anche Lautaro. Poker Brasile Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –al Monumental di Buenos Aires, dovesi mette subito alle spalle il pari col Venezuela e travolge 6-0 la Bolivia. Mattatore assoluto l’ex fuoriclasse del Barcellona, che al 19? la sblocca dopo un pressing efficace diMartinez e poi, sul finire del primo tempo, restituisce il favore all’attaccante nerazzurro. Nel recupero c’è spazioper il 3-0 di Julian Alvarez, sempre su assist di, che nel finale della partita va a bersaglio altre due volte completando la sua tripletta. In mezzo il provvisorio 4-0 di Thiago Almada. “Sono contento della vittoria – le parole della Pulga a fine gara – Voglio godermi tutto questo, mi emoziona più che mai essere qui. Spero di continuare a stare bene e divertirmi in campo”.

