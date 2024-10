Medicina, via il test ma il numero chiuso resta. Come funzionerà l’accesso (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Addio al test di ingresso per entrare a Medicina. La settima Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge delega che rivede l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria. Legge che si propone di riorganizzare il sistema delle professioni medico-sanitarie "in un'ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per il Sistema Sanitario Nazionale” e di favorire una “selezione più equa”. test di Medicina 2024 presso il Lingotto, Torino, 28 Maggio 2024. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO Cosa prevede la riforma Nessun test di ingresso: al primo anno di corso saranno ammessi tutti quelli che faranno domanda. Ma il primo semestre funzionerà da “filtro” con esami caratterizzanti. La selezione è dunque spostata di 6 mesi e sarà fatta in base ai crediti acquisiti nel frattempo e a una graduatoria nazionale. Quotidiano.net - Medicina, via il test ma il numero chiuso resta. Come funzionerà l’accesso Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Addio aldi ingresso per entrare a. La settima Commissione del Senato ha approvato il disegno di legge delega che rivedeai corsi di laurea ine chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria. Legge che si propone di riorganizzare il sistema delle professioni medico-sanitarie "in un'ottica di sostenibilità sia per gli Atenei che per il Sistema Sanitario Nazionale” e di favorire una “selezione più equa”.di2024 presso il Lingotto, Torino, 28 Maggio 2024. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO Cosa prevede la riforma Nessundi ingresso: al primo anno di corso saranno ammessi tutti quelli che faranno domanda. Ma il primo semestreda “filtro” con esami caratterizzanti. La selezione è dunque spostata di 6 mesi e sarà fatta in base ai crediti acquisiti nel frattempo e a una graduatoria nazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Test Medicina abolito - Ordini contrari : Presto disoccupati - Via libera dal Senato, con la settima Commissione, al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria: ad annunciarlo il ministero dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini che ha sostenuto l’abolizione del test e del numero chiuso […] The post Test Medicina abolito, Ordini ... (Lidentita.it)

Test di ingresso a Medicina - la proposta per abolirlo - La riforma presentata in Senato prevede l'accesso libero alla facoltà per sei mesi, poi una graduatoria nazionale basata sugli esami. Verrebbero aumentati anche i posti, dagli attuali 20mila a 25mila. (Wired.it)

Stop ai test per l’accesso a Medicina - Rubano (FI) : “Un passo avanti per la sanità” - Un impegno concreto da parte del governo e di Forza Italia, che continuano a lavorare per rafforzare il settore sanitario e assicurare un servizio efficiente e di qualità a tutti i cittadini”. . Grazie al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, si apre una nuova fase per l’accesso alle professioni mediche, con un sistema più inclusivo e meritocratico, che riconosce il valore delle competenze ... (Anteprima24.it)