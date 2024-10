Mattarella consegna i “Premi Eni Award 2024” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sostenibilità, innovazione, energia e futuro: questi i temi centrali della cerimonia di Premiazione degli Eni Award 2024, tenutasi al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei vertici di Eni. Giunto alla sua sedicesima edizione, l’Eni Award è diventato un prestigioso punto di riferimento internazionale nel campo della ricerca scientifica, Sbircialanotizia.it - Mattarella consegna i “Premi Eni Award 2024” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sostenibilità, innovazione, energia e futuro: questi i temi centrali della cerimonia diazione degli Eni, tenutasi al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergioe dei vertici di Eni. Giunto alla sua sedicesima edizione, l’Eniè diventato un prestigioso punto di riferimento internazionale nel campo della ricerca scientifica,

Eni Award 2024 - Mattarella alla cerimonia di premiazione - Nel Salone delle Feste la cerimonia è stata aperta dagli interventi di Giuseppe Zafarana e Claudio Descalzi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Eni. ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei “Premi Eni Award 2024”, istituiti ... (Unlimitednews.it)